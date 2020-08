E’ morto in un incidente con la sua auto, quella Autobianchi A 112 a cui teneva e con la quale spesso si faceva anche fotografare. Un bracciante agricolo di 64 anni, Filippo Fantauzzi, di Delia (Cl) è rimasto vittima di in un incidente stradale in contrada Giacchetto, a Canicattì (Ag).

All’alba, lungo la statale 123, si sono scontrate l’Autobianchi 112 della vittima con una Renault Clio di un quarantacinquenne. Entrambi gli automobilisti sono rimasti incastrati nell’abitacolo delle autovetture e sono stati liberati dai vigili del fuoco. Fantauzzi è morto prima di giungere, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

La vittima era un dipendente dell’azienda Cervino. Secondo una prima ricostruzione l’auto con a bordo l’uomo, morto sembrebbe sul colpo, sarebbe stata tamponata da un altro mezzo condotto da M.F., 45 anni. Da stabilire le circostanze che hanno condotto al tamponamento e dunque anche le responsbailità eventuali nell’incidente che non sono chiare al momento.

Il conducente del secondo mezzo, il 45enne, è stato trasferito presso l’ospedale di Canicattì per gli accertamenti e le analisi del caso.

Le indagini affidate ai carabinieri, primi ad intervenire con una pattuglia del radionmobile di Canicattì.

Un secondo incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la Palermo Sciacca tra l’ingresso del carcere Pagliarelli e lo svincolo di Altofonte. Un’auto si è ribaltata e nello scontro è rimasta coinvolta anche una moto. Immediati i soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno dovuto intubare in loco il malcapitato che ha anche riportato diverse fratture. Le sue condizioni sono ritenute molto serie dai soccorritori.

In quest’ultimo incidente avvenuto praticamente ancora in territorio del Comune di Palermo sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. Proprio la Polizia Municipale è competente per i rilievi e le indagini del caso. Il traffico nella zona è bloccato.