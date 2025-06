Non ce l’ha fatta Maria Cibella, 78 anni, travolta da un’auto il 18 giugno scorso in prossimità del supermercato Centesimo in via Capitano Callea, a Favara. L’anziana era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dopo aver riportato un’emorragia cerebrale a seguito del violento impatto.

L’incidente e poi il coma

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Tenenza di Favara, la donna sarebbe stata investita da una Fiat Panda guidata da un trentenne del posto. Dopo l’incidente, erano stati immediatamente allertati i soccorsi e la donna era stata trasportata in ospedale in stato di coma.

Il cordoglio

Favara è a lutto per la tragica scomparsa della concittadina. In tanti, nelle ultime ore hanno espresso il proprio cordoglio: “Favara si stringe ai parenti di Maria Cibella, la nostra concittadina rimasta coinvolta in un incidente stradale la scorsa settimana mentre si trovava in via Capitano Callea. Le sue condizioni era apparse subito gravissime, ma fino all’ultimo avevamo sperato che potesse tornare dall’affetto dei propri cari: così purtroppo non è stato. Condoglianze a tutti coloro che gli hanno voluto bene” ha scritto il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.