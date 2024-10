Tragedia a Licata, in provincia di Agrigento. Rosa Incorvaia, 60 anni, è stata trovata senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione nel quartiere Marianello, in una traversa nei pressi di via Principe di Napoli.

Vani i soccorsi

L’allarme è stato lanciato ai vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che sono intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. Purtroppo, per la donna non c’era più nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia.

Malore fatale durante il bagno

Secondo le prime informazioni, la sessantenne sarebbe stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in bagno. Il medico legale, intervenuto per constatare il decesso, ha indicato un arresto cardiaco come probabile causa della morte.

Due uomini trovati morti in casa per malore a Palermo dai vigili del fuoco

Nei giorni scorsi due uomini di 53 e 56 anni sono stati trovati morti in casa dai vigili del fuoco. I due sono morti per un malore. A chiamare i pompieri sono stati i vicini che in un caso non vedevano l’uomo da almeno quattro giorni. In Largo Campofiorito nel quartiere Borgo Nuovo i vigili del fuoco sono stati contattati da alcuni vicini. L’uomo di 56 anni da quattro giorni non uscita.

L’intervento è stato richiesto anche per il cattivo odore che proveniva dall’appartamento. I pompieri una volta dentro hanno trovato l’uomo morto. Stessa situazione in via Nicolò Spedalieri nella zona di via Montepellegrino. Qui i pompieri hanno trovato senza vita un uomo di 53 anni. In tutti e due casi ad accertare la morte sono intervenuti i sanitari del 118. Il medico legale ha constatato che la morte è avvenuto per malore. Le salme sono state restituite ai familiari.

Like this: Like Loading...