Ad Agrigento lutto cittadino

La protezione civile regionale ha avviato una raccolta fondi per la ricostruzione delle case crollate nella tragica esplosione di Ravanusa di sabato scorso.

Attivato conto corrente bancario per donazioni

Attivato un conto corrente bancario dedicato per le donazioni. Questo l’Iban: IT 18 B 02008 04625 000105458608.

Lutto cittadino ad Agrigento

Per domani, mercoledì 15 dicembre, per mezzogiorno è stato proclamato ad Agrigento il lutto cittadino, in memoria delle vittime di Ravanusa.

La città dei Templi si stringe alla comunità dell’Agrigentino in questo momento di grande dolore “per esprimere cordoglio e partecipazione al sindaco e all’amministrazione comunale”.

Domani saranno spente tutte le luminarie.

Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio

Le bandiere degli edifici pubblici comunali verranno esposte a mezz’asta. Il sindaco Francesco Miccichè invita le attività produttive cittadine a non accendere gli addobbi natalizi delle loro attività. Sarà osservato, dunque, in tutti i luoghi pubblici, alle 12, un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia.

Diocesi di Agrigento organizza colletta

Nelle scorse ore, la comunità ecclesiale agrigentina si è stretta attorno a Ravanusa indicendo una colletta diocesana straordinaria.

Come aderire

Tutte le offerte – unitamente a quelle eventuali di privati – potranno essere: versate con bonifico sul c/c bancario di Banca Intesa S. Paolo Intestato a: Arcidiocesi di Agrigento IBAN: IT 69 Y 03069 09606 100000006841.

Causale: Caritas per Ravanusa, o versate direttamente all’Ufficio Economato dell’Arcidiocesi, in Piazza Don Minzoni, 19, o versate con bonifico sul c/c bancario di Banco di Credito Cooperativo Agrigentino Intestato a: Fondazione Mondoaltro ONLUS IBAN: IT 30 C 07108 16600 000000001459.

Il cordoglio e la vicinanza di Papa Francesco

Papa Francesco, con un telegramma a firma del cardinale Pietro Parolin, segretario, ha inviato “ai congiunti dei defunti l’espressione del suo cordoglio e sentimenti di intensa partecipazione al dolore dell’intera popolazione”. Il Pontefice, “che porta nel cuore la sofferenza di tante persone, causata anche dagli ingenti danni che gravano su molti”, ha manifestato “la sua accorata vicinanza, assicurando in particolare la sua preghiera di suffragio per le vittime”, ed “apprezzamento per quanti si sono prodigati nelle operazioni di soccorso”.

Nel messaggio, trasmesso all’arcivescovo di Agrigento monsignor Alessandro Damiano, Papa Francesco esprime apprezzamento anche “per la colletta straordinaria promossa da codesta Arcidiocesi in favore della comunità ravanusana”.

“Sua Santità – conclude il telegramma – invoca da Dio, per intercessione della Vergine Maria, consolatrice degli afflitti, il conforto per quanti soffrono le conseguenze del grave disastro e invia la benedizione apostolica”.