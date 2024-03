Legambiente pagherà parcella ai legali dei familiari

La corte di appello di Palermo presieduta da Michele Calvisi ha assolto tutti gli imputati per la morte dei due fratellini Carmelo e Laura Mulone, di 9 e 7 anni, nella riserva naturale Maccalube di Aragona. Sono stati assolti l’allora direttore della riserva Domenico Fontana ed ex presidente di Legambiente (aveva avuto 6 anni in primo grado) e l’operatore della riserva Daniele Gucciardo (5 anni e 3 mesi in primo grado).

Confermata assoluzione per funzionario Regione

Confermata l’assoluzione del funzionario della Regione, Francesco Gendusa, assistito dagli avvocati Pasquale Contorno, Giuseppe Immordino e Nicolò Grillo, e Giulio Vasaturo e Daniele Ciancimino difesi dagli avvocati Vincenzo Lo Re.

Nessuna responsabilità civile

Nessuna responsabilità civile da parte di Legambiente, assistita dagli avvocati Fausto Amato e Marco Manno. Secondo gli avvocati difensori erano altri soggetti e non gli imputati che avevano responsabilità per la tragica morte dei due fratellini e non chi è finito sotto processo.

La tragedia a fine settembre del 2014

Era il 27 settembre del 2014, i fratellini furono travolti da un’ondata di fango mentre facevano una passeggiata insieme al padre. Cade anche la condanna a risarcire i danni. Legambiente Sicilia proprio ieri aveva firmato una transazione con i genitori dei due piccoli. In caso di condanna o assoluzione avrebbero pagato le parcelle degli avvocati dei due genitori. E così sarà. “Un gesto di vicinanza alla famiglia – spiegano i legali dell’associazione – per l’immane tragedia subita ambientalista”.

Due condanne in primo grado

Questa sentenza ribalta quella in primo grado di fine gennaio 2018 quando il tribunale di Agrigento condannò a sei anni di reculisione l’allora direttore della riserva naturale Maccalube ed a cinque anni e tre mesi l’operatore della riserva. Venne rigettata la richiesta di risarcimento avanzata dal Comune di Aragona, dalla presidenza della Regione e dall’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente.

Il commento di Legambiente

“Anche in questo momento in cui è stata riconosciuta l’innocenza dei nostri dirigenti Mimmo Fontana e Daniele Gucciardo e di Legambiente Sicilia, il nostro pensiero rispettoso va ai due bambini Mulone, la cui vita è stata spezzata da una tragedia infinita, e ai loro cari. È stata riconosciuta in pieno la nostra totale estraneità a quanto accaduto, che abbiamo sostenuto con forza nelle fasi di indagini e durante il processo di primo grado e nell’appello. Ringraziamo gli avvocati del nostro collegio difensivo, in primis lo scomparso Luca Petrucci, che col loro lavoro hanno permesso di arrivare a questa sentenza di assoluzione”. Questo è il commento di Stefano Ciafani e Tommaso Castronovo, rispettivamente presidente nazionale e regionale di Legambiente, sulla sentenza che ha assolto nel merito Mimmo Fontana, Daniele Gucciardo e Legambiente Sicilia nel processo di appello sulla tragedia avvenuta nella riserva regionale delle Macalube.