Tragedia sfiorata al concerto, cede il palco e il musicista sprofonda, ferito

Redazione di

08/08/2022

Tragedia sfiorata nell’Agrigentino, durante un concerto. Un musicista impegnato in una manifestazione canora è caduto dal palco restando gravemente ferito ma non in pericolo di vita. E’ accaduto in piazza a Joppolo Giancaxio dove sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione cittadina.

Il crollo di una pedana

La vicenda si è consumata nel giro di pochi attimi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, un 56enne, sarebbe volato dal palco durante l’esibizione del suo gruppo musicale in occasione della XXI Sagra del melone giallo a Joppolo Giancaxio. La caduta forse a causa del cedimento di una pedana che componeva il palco.

Non è in pericolo di vita

Il 56enne è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dopo essere stato soccorso tra lo sbigottimento del pubblico. L’uomo è rimasto ferito a causa della caduta improvvisa ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

I medici lo hanno sottoposto ad accertamenti. La manifestazione canora – regolarmente autorizzata – è stata sospesa a causa dell’incidente che poteva costare caro al musicista che se la caverà nonostante le gravi ferite. Indagano sull’accaduto i carabinieri della stazione di Joppolo Giancaxio. I militari stanno cercando di stabilire cosa ha determinato il cedimento della pedana del palco dove il gruppo musicale si stava esibendo.