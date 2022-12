Tragico scontro frontale, due morti e due feriti nella notte al Villaggio Mosé

Vanessa Chiapparo

01/12/2022

Tragedia della strada nella notte ad Agrigento. In un drammatico incidente stradale si registrano due morti e due feriti. Lo scontro è avvenuto al Villaggio Mosé, quartiere commerciale di Agrigento.

Lo scontro frontale a tre

A scontrarsi frontalmente sono state una Bmw, una Mercedes e una Volkswagen Lupo.m Il contatto è avvenuto in via Fiume, una delle strade della frazione di Villaggio Mosè, la zona del commercio e delle grandi aziende per la città di Agrigento.

Le vittime

Le vittime sono Salvatore Lentini, 54 anni e Calogera Paino, 74 anni. Lentini era alla guida della Bmw, Calogera Paino invece era sulla Mercedes che era guidata da un 73enne, rimasto gravemente ferito. Quest’ultimo è stato trasportato in codice “rosso” all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ferita, in maniera lieve, infine, la 51enne che era alla guida della Volkswagen Lupo. Anche lei è stata trasferita, con ambulanza del 118, al pronto soccorso.

Ieri uno schianto mortale a Palma di Montechiaro

Un sessantaquattrenne, Stefano Clemente, è morto a causa di un incidente stradale verificatosi in via Brancatello a Palma di Montechiaro. L’uomo era alla guida della sua Fiat Punto quando, forse per un malore, ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Della ricostruzione dell’accaduto si sta occupando la polizia municipale.

Istat, in Sicilia 225 morti in incidente nel 2021

Nel corso del 2021 si sono verificati in Sicilia 9.943 incidenti stradali che hanno causato la morte di 225 persone e il ferimento di altre 14.488. E’ quanto emerge dai dati Istat. L’anno 2021 è caratterizzato dalla ripresa graduale delle attività e del traffico stradale, ma risente ancora dei periodi di lockdown leggeri attuati e diversificati sul territorio. Rispetto al 2020, aumentano gli incidenti (+23,5%), le vittime della strada (+39,8%) e i feriti (+25,0%), in linea a quanto registrato nella nazione per gli incidenti (+28,4% e per i feriti (+28,6%) ma pari al doppio per le vittime (+20,0% in Italia). I Programmi d’azione europei per la sicurezza stradale, riferiti ai decenni 2001-2010 e 2011-2020, impegnano i Paesi membri a conseguire il dimezzamento dei morti per incidente stradale. Per il nuovo decennio di iniziative 2021-2030, gli obiettivi europei sulla sicurezza stradale prevedono l’ulteriore dimezzamento del numero di vittime e di feriti gravi entro il 2030 rispetto all’anno di benchmark (fissato nel 2019) e il monitoraggio di specifici indicatori di prestazione, Key Performance Indicators (sui temi: infrastrutture, veicoli, infrastrutture stradali, assistenza post-incidente), che l’Italia si prepara a fornire. Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte in Sicilia del 23,6%, molto meno della media nazionale (-42,0%); fra il 2010 e il 2021 si registrano variazioni rispettivamente del -19,4% e del -30,1%. Nello stesso periodo l’indice di mortalità sul territorio regionale cresce da 2,0 a 2,3 deceduti ogni 100 incidenti, mentre il corrispettivo nazionale non subisce variazioni (1,9 decessi ogni 100 incidenti)