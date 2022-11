PALMA DI MONTECHIARO

Un sessantaquattrenne, Stefano Clemente, è morto a causa di un incidente stradale verificatosi in via Brancatello a Palma di Montechiaro. L’uomo era alla guida della sua Fiat Punto quando, forse per un malore, ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Della ricostruzione dell’accaduto si sta occupando la polizia municipale.

Incidente sulla Palermo-Mazara

Incidente sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, nella galleria tra Terrasini e Cinisi in direzione di Palermo. Un Tir con un carico molto alto ha toccato il tetto del tunnel e ha fatto cadere dei calcinacci sull’asfalto. Il mezzo non si è fermato. Il tratto dell’autostrada è chiuso. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, gli operai dell’Anas e gli agenti della polizia stradale.

Istat, in Sicilia 225 morti in incidente nel 2021

Nel corso del 2021 si sono verificati in Sicilia 9.943 incidenti stradali che hanno causato la morte di 225 persone e il ferimento di altre 14.488. E’ quanto emerge dai dati Istat. L’anno 2021 è caratterizzato dalla ripresa graduale delle attività e del traffico stradale, ma risente ancora dei periodi di lockdown leggeri attuati e diversificati sul territorio. Rispetto al 2020, aumentano gli incidenti (+23,5%), le vittime della strada (+39,8%) e i feriti (+25,0%), in linea a quanto registrato nella nazione per gli incidenti (+28,4% e per i feriti (+28,6%) ma pari al doppio per le vittime (+20,0% in Italia). I Programmi d’azione europei per la sicurezza stradale, riferiti ai decenni 2001-2010 e 2011-2020, impegnano i Paesi membri a conseguire il dimezzamento dei morti per incidente stradale. Per il nuovo decennio di iniziative 2021-2030, gli obiettivi europei sulla sicurezza stradale prevedono l’ulteriore dimezzamento del numero di vittime e di feriti gravi entro il 2030 rispetto all’anno di benchmark (fissato nel 2019) e il monitoraggio di specifici indicatori di prestazione, Key Performance Indicators (sui temi: infrastrutture, veicoli, infrastrutture stradali, assistenza post-incidente), che l’Italia si prepara a fornire. Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte in Sicilia del 23,6%, molto meno della media nazionale (-42,0%); fra il 2010 e il 2021 si registrano variazioni rispettivamente del -19,4% e del -30,1%. Nello stesso periodo l’indice di mortalità sul territorio regionale cresce da 2,0 a 2,3 deceduti ogni 100 incidenti, mentre il corrispettivo nazionale non subisce variazioni (1,9 decessi ogni 100 incidenti)