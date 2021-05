indagano i carabinieri

Tragedia nelle campagne di Montaperto, nell’Agrigentino

Si ribalta trattore, muore pensionato alla guida del mezzo

La vittima aveva 68 anni

Un insegnante in pensione di 68 anni, Gaetano Bonanno di Raffadali (Ag) è morto in un incidente in seguito al ribaltamento di un trattore, in contrada San Giorgio in territorio di Montaperto. L’incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio, si è verificato nella tarda serata di ieri. L’uomo era alla guida del suo trattore quando, per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, il mezzo si è ribaltato.

Sul posto i carabinieri per i rilievi

L’anziano è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo ed è deceduto. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Agrigento. La salma è stata affidata, dal magistrato di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta aperto, ai familiari.

In Sicilia un precedente ad aprile

Lo scorso 6 aprile un altro uomo è morto, in un incidente analogo, nelle campagne di Comiso, in provincia di Ragusa. Nell’incidente, verificatosi probabilmente per lo smottamento di una parte del terreno è morto un uomo di 72 anni di Comiso, G.O. L’uomo è rimasto intrappolato sotto il mezzo agricolo.

Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato.

Dopo l’intervento del medico legale per le procedure di rito i vigili del fuoco hanno provveduto a liberare l’uomo da sotto il mezzo agricolo.

Quattro giorni fa morto un 16enne in Sardegna

Il 5 maggio si è consumato un dramma nelle campagne di Guasila, nel Sud Sardegna. Un ragazzino di 16 anni, Nicola Melas, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri che si stanno occupando del caso, il giovane si trovava a casa dei vicini e senza che nessuno si accorgesse di nulla ha preso il loro trattore per fare un giro.

Ha percorso dei tratti sterrati, raggiungendo una salita ripida. Proprio in questa fase il mezzo agricolo, a causa dell’elevata pendenza, si è ribaltato, schiacciandolo.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi vicini di casa e proprietari del trattore. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri, ma ormai per il 16enne non c’era più nulla da fare. La Procura di Cagliari ha disposto il sequestro del mezzo e l’esame esterno della salma.