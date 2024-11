Tragico incidente sul lavoro a Cammarata, in provincia di Agrigento. Roberto Borgia, agricoltore di 50 anni, è deceduto dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore.

L’incidente lungo la Statale 189

L’incidente è avvenuto lungo la statale 189, in un terreno agricolo dove Borgia stava lavorando. Per ragioni ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato, intrappolando l’uomo sotto il suo peso. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per Borgia non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

I Carabinieri stanno conducendo le indagini per determinare le cause del ribaltamento e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Trattore si ribalta, morto forestale di 55 anni a Paceco

Nei giorni scorsi Incidente mortale sul lavoro nelle campagne di Paceco. Maurizio Scuderi, 55 anni, ha perso la ivita mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà. Il trattore si è ribaltato, schiacciandolo.

L’uomo lascia la moglie e due figli. Scuderi era un lavoratore forestale e sindacalista della Flai Cgil Trapani.

“Era una persona assai disponibile – dice Giovanni Di Dia, segretario Flai Cgil Trapani – Non si tirava mai indietro, sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei lavoratori”.

Si ribalta un trattore nel Catanese dopo un cedimento del terreno, un uomo in ospedale

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale, del Comando Provinciale di Catania, é intervenuta, questa mattina, per un incidente occorso ad un trattore, in via Sciarelle, 32 sul territorio del Comune di Viagrande (CT).

Il mezzo si è ribaltato a seguito del cedimento di un terrazzamento. I vigili del Fuoco intervenuti hanno estratto il conducente del mezzo agricolo rimasto incastrato, con gli arti inferiori, sotto il trattore e lo hanno consegnato ai sanitari del Servizio 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto presenti anche militari del locale Comando dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.

