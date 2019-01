Il decesso avvenuto per dissanguamento

Non c’è stato nulla da fare per Girolamo Gibilaro, 78enne agrigentino, morto a seguito delle ferite riportate dopo essere stato travolto dalla motozappa con la quale stava lavorando un terreno a Montaperto, in provincia di Agrigento.

Come scrive grandangoloagrigento.it, l’uomo stava conducendo la motozappa quando ha perso il controllo del mezzo che lo ha travolto provocandogli diverse ferite al corpo. Ad avvisare i soccorsi sono stati i familiari del 78enne che, preoccupati per il suo ritardo, sono andati a cercarlo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118, i carabinieri e una squadra di vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dalle lamiere e constatato il suo decesso avvenuto per dissanguamento.