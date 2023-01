Dovrà accertare capacità di intendere e volere dell'indagato

Sarà una perizia psichiatrica a fare luce sulla capacità di intendere e volere di Salvatore Sedita, il 34enne di Racalmuto che ha confessato di avere ucciso, lo scorso 13 dicembre, nell’appartamento di viale Livatino, i genitori Giuseppe Sedita e Rosa Sardo di 66 e 62 anni.

Il massacro a colpi di mannaia

Il massacro, con 47 colpi di mannaia, secondo quanto avrebbe accertato l’autopsia sarebbe stato preceduto da altre aggressioni e minacce tanto che la Procura di Agrigento gli contesta pure l’accusa di maltrattamenti.

Il gip di Agrigento, Francesco Provenzano, come richiesto dal procuratore reggente Salvatore Vella e dal pm Gloria Andreoli, ha disposto un incidente probatorio per fare luce sulla capacità di intendere e volere e sull’effettiva portata dei problemi mentali dell’indagato che erano noti a tutti ma sui quali, anche secondo quanto sostenuto dallo stesso gip, non sarebbe stato fatto abbastanza. Il 18 gennaio sarà conferito l’incarico allo psichiatra Lorenzo Messina.

Il delirio all’interrogatorio

Salvatore Seidita, per il quale è scattato il fermo da parte della procura di Agrigento, avrebbe detto, e ripetuto, che quelli non erano i suoi veri genitori. Di “vedere fantasmi” e di “fare uso di droga”, “di crack” in particolare. Così si è giustificato, dopo una notte d’interrogatori, il 34enne. Sentito nella caserma dei carabinieri di Racalmuto, il 34enne ha dunque ammesso di avere assassinato madre e padre. Il pm Gloria Andreoli e l’aggiunto Salvatore Vella, che stanno coordinando l’inchiesta, hanno disposto il fermo d’indiziato di delitto per pericolo di fuga.

Accertamento sulla capacità di intendere e di volere

L’accertamento sulle capacità di intendere e di volere avverrà nell’ambito di un incidente probatorio nel quale sia il difensore dell’indagato, l’avvocato Ninni Giardina, che i legali Giuseppe Contato e Giuseppe Zucchetto, che assistono i familiari delle vittime indicati come “parti offese”, potranno partecipare nominando un consulente e, in ogni caso, interrogando in aula lo psichiatra incaricato dal giudice. Lo stesso gip, dopo l’interrogatorio, ha disposto il ricovero dell’indagato nella sezione psichiatrica del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.