In carcere



Dopo una delirante confessione, Salvatore Seidita, 34 anni, ha confessato di aver ucciso con una mannaia da macellaio i propri genitori, Giuseppe Sedita e Rosa Sardo a Racalmuto, nell’Agrigentino. Una duplice omicidio efferato come non mai visto che i corpi dei due genitori sono stati martoriati con decine di fendenti. Una violenza incontrollata da parte del figlio.

Cosa ha detto Seidita durante la confessione

Salvatore Seidita, per il quale è scattato il fermo da parte della procura di Agrigento, avrebbe detto, e ripetuto, che quelli non erano i suoi veri genitori. Di “vedere fantasmi” e di “fare uso di droga”, “di crack” in particolare. Così si è giustificato, dopo una notte d’interrogatori, il 34enne. Sentito nella caserma dei carabinieri di Racalmuto, il 34enne ha dunque ammesso di avere assassinato madre e padre. Il pm Gloria Andreoli e l’aggiunto Salvatore Vella, che stanno coordinando l’inchiesta, hanno disposto il fermo d’indiziato di delitto per pericolo di fuga.

L’uomo era stato fermato ieri per le vie del paese

L’uomo, già nel pomeriggio di ieri, quando è stato raggiunto telefonicamente dalla sorella che aveva appena trovato i cadaveri, avrebbe subito ammesso le sue responsabilità. Bloccato mentre girovagava a piedi per le vie del centro di Racalmuto, ma il luogo del delitto (l’appartamento degli alloggi popolari di viale Rosario Livatino) è a un chilometro circa di distanza, è stato portato in caserma dove già veniva sentita la sorella.

Sull’uomo accertamenti di carattere psichiatrico

La Procura di Agrigento, già dalla scorsa notte, ha disposto sul presunto omicida una serie di riscontri e accertamenti di carattere psichiatrico. L’uomo intanto è stato trasferito in carcere. I pm chiederanno al Gip la convalida del fermo per il duplice omicidio. Per metà mattinata, in viale Rosario Livatino, alle spalle della stazione ferroviaria di Racalmuto, sono entrati in azione i carabinieri del Ris di Messina che dovranno effettuare nuovi accertamenti. Non è chiaro, infatti, quando il duplice omicidio è stato consumato: vista la scena del delitto potrebbe non sarebbe stato commesso ieri pomeriggio, ma prima.