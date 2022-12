CARABINIERI

Duplice omicidio nell’Agrigentino: marito e moglie sono stati uccisi nella loro abitazione, al terzo piano di un palazzo di contrada Stazione a Racalmuto, nell’Agrigentino. Sul posto sono presenti i carabinieri.

Chi sono le vittime

Le vittime sono il 66enne Giuseppe Sedita e la moglie, poco più giovane, Rosa Sardo, di 62 anni . Della donna non si è appresa ancora l’identità. I due sarebbero stati uccisi con colpi di arma da taglio. A trovare i corpi nel soggiorno della loro abitazione è stata una figlia della coppia che aveva le chiavi della casa, dove si è recata preoccupata perché i genitori non rispondevano. E’ stata lei a dare l’allarme e a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto.

Interrogato il figlio

E’ interrogato dai carabinieri, nella caserma di Racalmuto, il figlio di 34 anni, Salvatore Sedita, della coppia di coniugi uccisa a case coltellate. I due sarebbero stati assassinati con diversi colpi di coltello nel soggiorno di casa. L’arma del delitto non è stata trovata. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Agrigento.

Marito e moglie trovati abbracciati

I coniugi uccisi stati trovati abbracciati distesi a terra. Macabra la scena apparsa agli inquirenti: i cadaveri erano in un lago di sangue. Stasera la famiglia Sedita avrebbe dovuto festeggiare il pensionamento della vittima, operaio forestale all’ultimo giorno di lavoro. La famiglia aveva organizzato una cena.

Fermato il figlio

I carabinieri hanno fermato Salvatore Sedita, 34 anni, figlio di Giuseppe e Rosa Sardo, i coniugi di 66 e 62 anni trovati uccisi in casa a coltellate. L’uomo è sospettato di essere l’autore del duplice omicidio. I cadaveri dei genitori sono stati scoperti dalla figlia che aveva provato a mettersi in contatto con loro.

Non riuscendo a raggiungerli al telefono è andata nella loro abitazione al terzo piano di contrada Stazzone, a Racalmuto, e ha trovato i loro corpi per terra, in salotto, in una pozza di sangue. Sul posto, insieme ai carabinieri, è intervenuto il pubblico ministero di turno Gloria Andreoli. Il figlio della vittima, in questo momento, viene interrogato in caserma.