Vandali in azione nella notte alla Festa dell’Amicizia in corso a Ribera. La Tradizionale festa della dc viene accompagnata da una mostra Su De Gasperi ed è quella che è stata presa di mire.

Imbrattati i pannelli della mostra su De Gasperi

Sono stati imbrattati quattro pannelli della mostra “Servus inutilis. De Gasperi e la politica come servizio”, allestita presso la chiesa Maria Santissima del Rosario a Ribera. L’allestimento è proprio uno degli eventi della Festa dell’Amicizia che si concluderà oggi.

Qualcuno ha imbrattato la faccia di De Gasperi, un pannello che inneggia alla pace, e disegnato con un pennarello i simboli della stella e della falce e martello.

Gesto che offende il senso civico

“Il gesto vandalico offende non solo la memoria di uno statista esemplare, ma anche il senso civico e il rispetto per la cultura e la storia repubblicana – dichiarano Totò Cuffaro, segretario nazionale

della DC, Laura Abbadessa, presidente DC Sicilia e l’on. Carmelo Pace, capogruppo DC all’Ars -. Colpire De Gasperi significa colpire i valori fondanti della nostra Repubblica: libertà, solidarietà, impegno per il bene comune. La Democrazia Cristiana non si lascerà intimidire da simili atti di inciviltà. Continueremo a promuovere la memoria, il pensiero e l’eredità morale di Alcide De Gasperi con ancora maggiore determinazione. La politica del servizio, come insegnava De Gasperi, è più forte di ogni provocazione”.

La mostra inaugurata venerdì

La mostra era stata inaugurata venerdì scorso subito dopo l’apertura generale della festa dell’amicizia, presso la chiesa Maria Santissima del Rosario. Ad inaugurarla, oltre Totò Cuffaro, c’erano anche il Presidente della regione Renato schifani e l’ex Ministro Calogero Mannino. Intitolata “Servus inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio”, la mostra fotografica voleva e vulole essere un omaggio storico alla personalità di De Gasperi e alle radici della Dc.

L’evento è promosso dalla Fondazione De Gasperi e dalla Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i

Popoli ETS, in occasione del 70° anniversario della scomparsa dello statista.