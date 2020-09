E' un barese di 32 anni

Un uomo barese di 32 anni è stato denunciato dalla polizia perchè ritenuto responsabile di una truffa ai danni del presidente di un’associazione di volontariato di Canicattì (AG) che aveva pensato di fare un buon affare acquistando on line di dispositivi di protezione anti Covid-2019.

Il fornitore si era offerto dopo l’annuncio su Facebook di fornire il materiale con un anticipo del 50 per cento del prezzo totale. Fatto il 23 maggio il bonifico da mille euro su un contro legato ad una carta Postepay Evolution la fornitura non è stata mai fatta così come il profilo Facebook era stato cancellato. La vittima del raggiro quindi ha presentato denuncia al commissariato di Canicattì e alla Polizia postale le cui indagini presso Poste Italiane hanno consentito di risalire al conto corrente associato alla carta Postepay Evolution individuando e denunciando il truffatore: D.T.R. nato a Corato (BA), di 32 anni.