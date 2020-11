investimento da quasi un milione e mezzo di euro

Questo pomeriggio sarà riaperta alla circolazione stradale la canna in direzione Raffadali della galleria “Spinasanta“, lungo la strada statale 118 “Corleonese – Agrigentina”.

È stato infatti ultimato il primo intervento di messa in sicurezza dell’opera d’arte, per un investimento complessivo pari a quasi 1,5 milioni di euro.

I lavori hanno comportato il consolidamento della calotta mediante l’installazione di centine metalliche e la successiva verniciatura, la posa di profili New Jersey redirettivi laterali, il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale, l’installazione di nuova segnaletica verticale.

È stato inoltre installato un impianto di illuminazione a carattere temporaneo ed è stato riconfigurato il piano viabile che, nelle more dell’attuazione dell’intervento di seconda fase con la messa a norma definitiva della galleria, prevederà al momento una corsia di marcia unica.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Ma sono tante le strade siciliane che necessitano di interventi tempestivi.

Qualche giorno fa, l’Anas ha aggiudicato la gara per i lavori di ammodernamento della SS284 tratto Adrano-Bronte. Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l’esito della gara d’appalto per i lavori di ammodernamento e sistemazione della strada statale 284 “Occidentale Etnea” dal km 26,000 al km 30,000, tra i comuni di Adrano e Bronte. Gli interventi prevedono un investimento complessivo di 66 milioni di euro di cui oltre 45 per lavori a base d’appalto, finanziati tramite Accordo di Programma Quadro rafforzato con la Regione Siciliana, Piano di Azione e Coesione, e tramite risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS).

La gara è stata aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo un massimo di 20 punti al prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa, secondo i criteri indicati nel Disciplinare di Gara. Aggiudicataria dell’appalto è risultata essere l’impresa Donati S.p.A. di Roma – alla quale è stato attribuito un punteggio di 82,472 – che dovrà portare a termine i lavori entro 710 giorni dalla data di consegna.