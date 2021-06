L'annuncio dell'Anas

Riaperta la carreggiata sinistra garantendo il transito ad una corsia in entrambi i sensi di marcia

Possono passare i veicoli leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate

Nell’altra carreggiata stanno iniziando i lavori di risanamento degli impalchi e dei pulvini

Nel pomeriggio di oggi è prevista la riapertura al traffico del viadotto Akragas I di Agrigento, situato lungo la strada statale 115 Quater tra il km 1,450 e 2,950. Lo annuncia l’Anas.

Sono stati infatti ultimati i lavori di risanamento strutturale degli elementi in elevazione più ammalorati dell’opera, le pile dalla 2 alla 7, che per il loro stato di degrado avevano imposto la chiusura al traffico del Viadotto Akragas 1. Si riapre così, almeno parzialmente, una arteria importante dopo quattro anni di attesa.

Risolto il problema strutturale

Risolto il problema strutturale è pertanto oggi possibile riaprire la carreggiata sinistra del viadotto garantendo il transito a una corsia, in entrambi i sensi di marcia, ai tutti i veicoli leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate, ripristinando un’importantissima direttrice di collegamento tra Agrigento e la sua costa.

Nell’altra carreggiata stanno iniziando lavori

L’altra carreggiata è invece in corso di accantieramento in quanto sono in fase di avvio i lavori di risanamento degli impalcati e dei pulvini, terminati i quali sarà possibile riaprire entrambe le carreggiate anche al traffico pesante.

Il risanamento dei viadotti attraverso quattro interventi

Per il risanamento dei viadotti Akragas 1 e Akragas 2, infatti, Anas ha già affidato in esecuzione quattro importanti interventi per un investimento complessivo pari a oltre 32 milioni di euro.

In particolare, tre interventi riguardano il recupero strutturale delle numerose pile di entrambi i Viadotti, due dei quali appunto già ultimati, mentre il quarto intervento in corso riguarda invece il risanamento degli impalcati del Viadotto Akragas 1.

Previsto anche il quinto, ed ultimo, intervento

È inoltre di prossimo affidamento anche un quinto e ultimo intervento, con il quale si arriverà alla completa riqualificazione dei Viadotti in questione, relativo agli interventi di risanamento degli impalcati del Viadotto Akragas 2 per ulteriori 15 milioni di euro circa di investimento, con un impegno complessivo pertanto pari a oltre 47 milioni di euro.