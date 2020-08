I nodi irrisolti della Palermo-Agrigento e Agrigento-Caltanissetta, Falcone attacca Roma “Basta passerelle”

Sospetto caso Covid19 in via Ammiraglio Rizzo, paura nel quartiere, adesso si attende l’esito del tampone

L’intervento eseguito con tutte le precauzioni del caso, ha però destato allarme nel quartiere come non accadeva da tempo. Il paziente è stato trasportato in ospedale per il ricovero precauzionale in attesa dell’esito del tampone come prevede la normale procedura in questi casi.

..