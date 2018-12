Lo stupro avvenuto in un vicolo

Una richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata nei confronti di quattro uomini accusati di violenza sessuale aggravata ai danni di una 12enne. Si tratta di Bogdan Petru Corcoz, 22 anni, residente ad Aragona e Vasile Lucian Isache, 25 anni, entrambi rumeni e residenti ad Aragona; Costantin Cosmin Babiuc Pavel, 24 anni, rumeno e il nisseno Riccardo Fonte, 60 anni.

Come racconta grandangoloagrigento.it, i fatti risalgono al mese di maggio del 2015 quando la ragazza allora 12enne venne adescata nelle vicinanze di alcune giostre montate ad Aragona per la festa della Madonna di Fatima. Con una scusa, i quattro uomini, che lavoravano proprio al luna park, avrebbero attirato la giovane in un vicolo dove sarebbe avvenuta la violenza.

La ragazza è oggi parte civile al processo che riprenderà il prossimo 12 marzo.

Per saperne di più