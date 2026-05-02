I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di violenza sessuale su minori. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della locale Procura della Repubblica, scaturisce da una rapida ed efficace attività investigativa.

L’indagine è stata avviata immediatamente dopo la denuncia presentata dalla madre della vittima. I militari, coordinati dalla Procura barcellonese diretta da Giuseppe Verzera, hanno raccolto in tempi brevi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in merito a un episodio avvenuto il giorno precedente alla segnalazione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe approfittato della presenza del minore presso la casa al mare di uno zio. Con un pretesto, il 47enne avrebbe attirato il bambino in spiaggia mentre questi stava giocando con alcuni coetanei, per poi compiere gli abusi.

Considerata la gravità dei fatti contestati e le modalità della condotta, nonché il concreto rischio di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto necessaria la massima misura cautelare. L’uomo è stato quindi trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’autorità giudiziaria.