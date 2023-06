Collegamenti da Catania, Palermo e Trapani

Più voli in estate della compagnia aerea Dat VolidiSicilia per garantire la continuità territoriale delle isole minori di Lampedusa e Pantelleria. I collegamenti garantiti per Catania, Palermo e Trapani, grazie alle regole del nuovo bando di gara assegnato lo scorso aprile. La Dat VolidiSicilia entra così nel sesto anno di servizi aerei per collegare Pantelleria e Lampedusa con gli scali siciliani.

Operatività sino al 2025

L’operativo del bando sarà in vigore almeno fino al 31 ottobre 2025, raggiungendo punte estive giornaliere di 26 voli effettuati. Utilizzati come velivoli moderni Atr 72 che collegano gli scali di Catania, Palermo e Trapani con queste due isole. In questo modo sarà offerta un’opportunità di scelta ancora più ampia. Questo grazie al fatto che il collegamento tra Pantelleria e Catania con l’estate passa a 4 frequenze settimanali. Quindi ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Tre corse per Lampedusa

Più facile anche raggiungere Lampedusa da Catania, con una nuova modulazione delle frequenze in alta stagione. Verranno offerte tre corse al giorno di andata e ritorno nei fine settimana di picco estivo. Partenze al mattino, metà giornata e sera per offrire la massima libertà di scelta. Le tariffe proposte dei voli per l’estate sono oltretutto molto competitivi partendo da 45 euro sulla Trapani-Pantelleria a 67 euro per la Palermo-Lampedusa, tasse e bagaglio incluso.

Le tariffe

Le tariffe per residenti e visitatori sono quelle già in vigore dall’1 dicembre scorso, ridotte del 34% rispetto al bando che si era concluso il 30 novembre. Ci sono in cantiere, come preannunciato nell’aprile scorso, alcuni nuovi progetti di espansione e sviluppo sul territorio nazionale. Potendo contare su una flotta che oggi annovera 14 aeromobili di tipologia Atr 42/72 e 6 Airbus A320/A321. Dat A/S è una compagnia aerea danese fondata nel 1989 da Kirsten e Jesper Rungholm. Oggi è uno dei principali vettori aerei europei che impiega aeromobili della famiglia Atr ed Airbus operando con voli di linea e charter in diverse nazioni europee. Oltre all’Italia opera voli regolari in Danimarca, Norvegia, Finlandia, e Germania trasportando complessivamente circa 1 milione di passeggeri l’anno.

Dat in Sicilia

Dat opera in Italia con il marchio Dat Volidisicilia dall’1 luglio 2018 come assegnataria fino al 31 Ottobre 2025 dei collegamenti in oneri di servizio pubblico tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria. In Italia utilizza fino a 4 aeromobili a seconda della stagione operando più di 6 mila voli all’anno con una regolarità del 99% che si attesta ai vertici del settore. Inoltre, in Italia impiega direttamente circa 25 risorse e supporta oltre un centinaio di posti di lavoro indiretti.

