KIA PV5 Cargo entra nella storia della mobilità sostenibile: il primo furgone 100% elettrico della casa coreana ha stabilito un nuovo record mondiale di autonomia, percorrendo 693,38 chilometri con una sola carica. A riportarlo è HDmotori, che racconta come questo straordinario risultato segni una svolta per il settore dei veicoli commerciali.

Un progetto innovativo su piattaforma modulare

La KIA PV5 Cargo nasce sulla rivoluzionaria piattaforma Platform Beyond Vehicle (PBV), una base modulare che consente di realizzare versioni diverse del veicolo in base alle esigenze dei clienti: dal trasporto merci alla logistica urbana.

Il modello protagonista del record è la versione Long Range a 4 porte, equipaggiata con una batteria da 71,2 kWh e un motore da 163 CV, per un’autonomia dichiarata di 360 km WLTP. Numeri già notevoli, ma che il test tedesco ha ampiamente superato.

Il test del record: 693 km con un solo “pieno” elettrico

Come riportato da HDmotori, la prova si è svolta il 30 settembre 2025 in Germania, su un percorso reale a nord di Francoforte. La PV5 Cargo ha affrontato semafori, rotonde, traffico urbano ed extraurbano, mantenendo il carico massimo di 665 kg e affrontando un dislivello complessivo di 370 metri.

Alla guida c’erano George Barrow, giornalista specializzato in veicoli commerciali, e Christopher Nigemeier, ingegnere senior presso Hyundai Motor Europe Technical Center. Il tutto sotto la supervisione di TÜV Hessen e buck Vermessung, che hanno certificato il test, monitorando peso, percorso e tracciamento GPS.

Durante le 22 ore e 30 minuti della prova, il furgone ha mantenuto una velocità media di 30-31 km/h, completando quasi 12 giri di un circuito da 58,2 km. La batteria, sigillata prima della partenza, è rimasta intatta fino al termine della prova.

In esposizione a Lione e disponibile a Palermo

La KIA PV5 Cargo del record sarà esposta dal 18 novembre 2025 alla fiera Solutrans di Lione (EurExpo), Padiglione 5, Stand C130. Un’occasione per ammirare dal vivo il mezzo che ha ridefinito il concetto di efficienza elettrica nel trasporto commerciale.

