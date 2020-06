In casa Seat si stanno ultimando i preparativi per il lancio della versione 2020 della Ateca, il Suv di successo della Casa Spagnola.

La nuova vettura, completamente connessa, vedrà accrescere le proprie caratteristiche di Suv compatto. Compattezza che è stata fino ad oggi la chiave di successo del modello. Ateca 2020 subirà un rinnovamento generale e sarà dotata vede accrescere le proprie caratteristiche di maggiori livelli di sicurezza e comfort e ancor più efficienza, con propulsori interamente rinnovati.

A partire dalla sua introduzione nel 2016, la Seat Ateca ha superato le 300.000 unità di vendita, numeri di tutto rispetto per un Suv compatto.

Adesso, il marchio evolve la vettura per renderla ancor più attraente agli occhi dei clienti. Non resta che attende ancora qualche giorno, il 15 giugno in Casa Seat sveleranno il nuovo modello.