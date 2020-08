Grinta da vendere, questo trasmette sin dal primo sguardo la Audi S3. Le vistose prese d’aria e le calotte dei retrovisori laterali in look alluminio danno maggior connotazione all’aspetto sportivo. Le fiancate marcatamente svasate, dall’andamento concavo, confermano gli elementi stilistici caratteristici della quarta generazione di Audi A3. I cerchi in lega da 18 o 19 pollici, a seconda dell’allestimento e i quattro terminali di scarico cromati a sezione ovale e lo spoiler, disponibile anche in carbonio, rappresentano una chicca di questo look dannatamente sportivo.

La sportività di Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan è confermata in abitacolo, dove il look Black Panel si estende a plancia e consolle. Un moderno joystick con tecnologia shift-by-wire, sostituisce la leva del cambio.

La plancia è orientata al guidatore, di serie è previsto l’Audi virtual cockpit da 12,3″ nella configurazione plus che consente di optare per differenti layout, tra i quali una grafica spiccatamente racing. I sedili anteriori sportivi, con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto, con logo S agli schienali, sono inclusi nel primo equipaggiamento.

Al centro della plancia spicca lo schermo touch da 10,1″ dal feeling acustico che consente di gestire la selezione dei media, la navigazione e l’ampia gamma di servizi Audi connect.

L’App myAudi, collega gli smartphone alla vettura. Il Bang & Olufsen 3D Premium Sound System o in alternativa all’Audi sound system, regalano un’esperienza acustica coinvolgente.

Sotto il profilo tecnico, Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan condividono il propulsore 2.0 TFSI da 310 CV e 400 Nm di coppia che garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e una velocità massima di 250 km/h (autolimitata) in abbinamento alla trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti e alla trazione integrale quattro. A richiesta, sono disponibili gli ammortizzatori elettroidraulici regolabili.

La carrozzeria è disponibile in otto diverse tinte di colore, Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan come prezzo di partenza sono proposte a, rispettivamente, 49.900 euro e 51.200 euro.