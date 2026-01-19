Salvatore Battaglia Salvatore Battaglia è nato a Ragusa il 5 agosto 1957, ma la sua data di scadenza non è ancora stata stampata. Ragioniere per titolo, creativo per vocazione, ha fatto dell’eclettismo uno stile di vita. Tutti i post

La Protezione Civile: allerta gialla su Catania, Siracusa, Ragusa, Messina, Enna, Caltanissetta e Agrigento. Mari molto mossi e temperature fino a 15 gradi

Secondo il bollettino sul rischio idrico e idrogeologico divulgato dalla Protezione civile della Regione Siciliana, si prevedono rovesci e temporali su tutta l’Isola. L’allerta gialla, tuttavia, sarà in vigore per le province orientali e centro-meridionali, nello specifico: Catania, Siracusa, Ragusa, Messina, Enna, Caltanissetta e Agrigento.

Il maltempo – che negli scorsi giorni ha colpito soprattutto le province di Siracusa e Palermo, con scuole chiuse, dissesti idrici e voragini aperte in strada – continuerà a interessare la Sicilia anche nei prossimi giorni. Piogge, temporali e instabilità, infatti, continueranno a dominare sull’Isola almeno fino alla fine della settimana: anche nel weekend, quindi, in quasi tutte le città siciliane bisognerà tirare fuori l’ombrello prima di uscire di casa. Una tregua dovrebbe arrivare a metà della prossima settimana.

Nel bollettino della Protezione civile si legge che ci saranno forti venti nei settori orientali. Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso lo Ionio e tendente a molto mosso il Tirreno orientale. Le precipitazioni, invece, saranno: “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia meridionale e orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli”.

Le temperature – nonostante il maltempo – non subiranno grosse variazioni: le massime, infatti, si manterranno sui 15 gradi. Più fredde le province di Enna e Caltanissetta, dove le temperature non supereranno i 10 gradi e potrebbero avvicinarsi anche allo zero.

