Una donna di 32 anni, Sonia Ingaglio, di San Cataldo (Caltanissetta), è stata arrestata la notte scorsa dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Ha accoltellato l’ex compagno Giuseppe Randazzo, 36 anni, di Delia. I due si erano incontrati ieri sera nei pressi di un locale di Caltanissetta e nel corso di una discussione la donna, secondo una prima ricostruzione, ha tirato fuori un coltello e ha colpito la vittima allo stomaco.

Dopo l’aggressione Randazzo è stato accompagnato in ospedale e operato: è fuori pericolo. La donna, secondo quanto emerso finora, sarebbe stata perseguitata per mesi dall’ex compagno, che non avrebbe accettato la fine della loro relazione e l’avrebbe minacciata in più occasioni.