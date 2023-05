Identificate dalla polizia

I poliziotti della sezione volante ieri pomeriggio, di seguito a richiesta d’intervento pervenuta alla sala operativa della Questura, sono intervenute nel centro storico di Caltanissetta poiché un’anziana signora ottantacinquenne era stata rapinata della propria collana d’oro che indossava al collo da due donne. La vittima ha fornito la descrizione delle due rapinatrici ai poliziotti che hanno diramato la nota di ricerca delle due fuggiasche.

La rapina

Le stesse, intercettate dall’equipaggio di una volante nelle vie limitrofe al luogo in cui hanno commesso la rapina, sono state identificate dagli agenti della Polizia di Stato, in una cinquantaquattrenne e una ventitreenne, madre e figlia, entrambe gravate da precedenti di polizia; quest’ultima, durante le fasi dell’arresto, ha consegnato agli agenti la collana d’oro che aveva occultato negli slip.

Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione delle donne i poliziotti hanno sequestrato una borsa contenete documenti ed effetti personali della stessa vittima, provento di una precedente rapina compiuta dalle due donne ai danni dell’ottantacinquenne. Su disposizione del Pubblico ministero presso la locale Procura della Repubblica le due donne sono state condotte agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La rapina in via Roma a Palermo

Rapina ad un passante a Palermo. Un giovane ha bloccato un uomo in via Roma e minacciandolo gli ha portato via il cellulare e i soldi che aveva in tasca.

Il rapinatore è fuggito poco dopo.

La vittima ha chiamato gli agenti di polizia che hanno raccolto la testimonianza e acquisiranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona per risalire all’autore del colpo.

Trascina una donna per strapparle la borsa

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane accusato di una rapina compiuta sulle strade del quartiere Zisa ai danni di una donna a cui è stata strappata la borsa. Si tratta di un 30enne che avrebbe commesso il colpo in via Scoto.

Il giovane a bordo di scooter ha cercato di scippare la borsa. La donna si è difesa, ma lui l’ha scaraventata a terra e trascinata per alcuni metri. Sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che grazie alle descrizioni sul giovane sono riusciti a risalire all’aggressore trovato nei pressi di un supermercato in via Pitrè il ciclomotore. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono riusciti a risalire all’uomo che avrebbe commesso la rapina. E’ stato trovato poco dopo e arrestato.

Una pattuglia della Squadra Mobile, subito intervenuta sul luogo dell’aggressione, dopo essersi sincerata delle condizioni della vittima, ne ha raccolto la testimonianza, nonché la compiuta descrizione dell’assalitore, resa possibile dalla circostanza che questi aveva agito senza casco ed a volto scoperto, con l’unica precauzione di un cappellino.