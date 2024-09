La Polizia di Stato di Gela ha arrestato due ventenni del luogo, accusati di essere responsabili di una serie di furti e tentati furti, alcuni dei quali commessi con violenza e in abitazioni private. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accogliendo le risultanze investigative presentate dalla Procura della Repubblica.

I movimenti dei due giovani

L’arresto è il risultato di un’indagine condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, che ha permesso di raccogliere prove concrete sul coinvolgimento dei due giovani in diversi episodi criminosi. Le indagini hanno ricostruito un quadro probatorio solido, che ha portato all’emissione della misura cautelare. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari non solo per la gravità dei fatti contestati, ma anche per il rischio di reiterazione del reato. La decisione mira a tutelare la comunità gelese, recentemente colpita da una serie di furti che hanno generato allarme sociale.

Indagini ancora in corso

La Polizia di Stato di Gela continua le indagini per accertare l’eventuale coinvolgimento dei due giovani in altri episodi simili.

Furto in un ristorante

I ladri hanno messo a segno un furto nel ristorante a Palermo. Hanno divelto la saracinesca del locale Sapurito in via Principe di Villafranca. Sono stati portati via alcuni prodotti e il registratore cassa. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Il furto al lido Vetrana

Tre uomini con il volto coperto hanno messo a segno un furto al lido Vetrana a Trabia (Palermo). Tre uomini a volto coperto sono riusciti ad entrare nel bar e hanno portato via alcune migliaia di euro che si trovavano in cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Tentato furto al Marea Beach

Tentato furto nel lido Marea Beach a Trabia. Tre uomini incappucciati sono entrati nella struttura balneare, hanno forza l’ingresso del bar. Una volta dentro i ladri si sono accorti che c’era il sistema di videosorveglianza e sono fuggiti via. Lo stesso titolare negli anni scorsi aveva subito il danneggiamento di un lido balneare sempre a Trabia. Le fiamme avevano danneggiato la struttura.

