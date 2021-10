si vota domenica e lunedì

Amministrative, ballottaggio anche a San Cataldo

Gioacchino Comparato nuovo sindaco, batte Claudio Vassallo

Per sostenere Comparato nei giorni scorsi è arrivato a San Cataldo anche Francesco Boccia

Ad apertura di scrutinio è subito in netto vantaggio il candidato sindaco giallorosso Gioacchino Comparato (Pd-M5s) col 61% dei voti. Il candidato di Fdi-Lega, Claudio Vassallo, è al 38%. Un trend che si conferma fino a fin e scrutinio segnando la vittoria del candidato di centrosinistra e dei 5 stelle. Alla fine Gioacchino Comparato vince con 5041 preferenze (61,90%) contro 3103 (38,10%) di Vassallo. Nel comune della provincia di Caltanissetta i candidati a sindaco in totale sono stati ben sette. A sfidarsi per l’ambita fascia tricolore sono adesso proprio Gioacchino Comparato e Claudio Vassallo.

Chi è Gioacchino Comparato

Al primo turno delle elezioni, Gioacchino Comparato ha ottenuto 2.825 voti, pari al 24,85% delle preferenze.

Sostenuto da Pd e M5S, è avvocato e vicepresidente del Movimento consumatori Sicilia, membro del Direttivo Nazionale della stessa associazione, ed attualmente responsabile dello Sportello Regionale sul sovraindebitamento.

In merito alla sua scelta di candidarsi ha scritto sulla propria pagina facebook: “Impegnarsi in politica significa credere nella possibilità di cambiare le cose. Di poter dare un contributo. Ho sempre pensato che la politica fosse la capacità di rispondere in maniera concreta alle esigenze dei cittadini, anche nelle piccole cose quotidiane, ma anche dare una prospettiva alle nostre azioni, ai nostri sogni, ai bisogni dei nostri figli”.

Per sostenerlo nella sua corsa a sindaco, a San Cataldo sono arrivati il deputato Francesco Boccia, già ministro per gli Affari regionali nel Governo Conte II e responsabile nazionale Enti Locali del Partito Democratico, il Segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo e il deputato Dedalo Pignatone.

Chi è Claudio Vassallo

Al primo turno delle elezioni, Claudio Vassallo ha ottenuto 2.230 voti pari al 19,62% delle preferenze.

E’ sostenuto da Fratelli d’Italia e due liste civiche.

Parla di “sfida generazionale” perché la giunta da lui designata, e che con lui varcherà la soglia del Comune, se verrà eletto, ha un’età media di 42 anni. Sarebbe la giunta più giovane nella storia di San Cataldo.

Vassallo ha 53 anni, dottore commercialista, insegnante di ruolo in discipline economico aziendali negli istituti superiori, già revisore dei conti al Comune, è molto attivo nel territorio.

Ha fatto del concetto di “normalità” il principio cardine della sua campagna elettorale.

Scrive infatti sulla sua pagina facebook: “Se si vuole riprendere la strada della normalità, doppiamo rivedere necessariamente l’erogazione dei servizi rivolti ad ogni singolo cittadino e ad ogni categoria.

Oltre alle fasce protette, TUTTI abbiamo estremo bisogno di più servizi, i più basilari…che ad oggi mancano e sono INDISPENSABILI! NOI PUNTIAMO A UNA MERAVIGLIOSA NORMALITA'”.

San Cataldo è l’unico comune del nisseno dove si va al ballottaggio.