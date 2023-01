Sospeso per diversi giorni un esercizio nel Nisseno

Chiuso un bar del centro della provincia di Caltanissetta perché ritrovo di pregiudicati. La decisione della questura Nissena in seguito ad una serie di accertamenti. All’interno del locale trovati anche personaggi di spicco della criminalità organizzata. Una situazione che, secondo il questore, era diventata di una certa pericolosità sociale.

Il decreto

Il questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, ha emesso un decreto di sospensione della licenza. Applicato l’ex articolo 100 del testo unico dei pubblici esercizi. La chiusura imposta per 15 giorni al titolare di un bar e tavola calda, ubicato nel centro storico di Riesi. Il provvedimento è stato emesso a seguito dei numerosi controlli eseguiti dai carabinieri del nucleo radiomobile del reparto territoriale di Gela.

Pericolo per l’ordine pubblico

Ad essere emerso che l’esercizio pubblico era frequentato quotidianamente da persone gravate da precedenti di polizia. ma anche da soggetti di spicco appartenenti alla criminalità locale. L’assidua frequenza del locale da parte di pregiudicati costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Secondo quanto stabilito dal questore, la temporanea sospensione dell’attività ha l’obiettivo di dissuadere i soggetti indesiderati dal continuare a frequentarlo. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della stazione di Riesi.

Nel Ragusano altra chiusura

Appena qualche giorno fa i carabinieri di Modica hanno notificato al titolare di un bar di Modica un provvedimento del questore di Ragusa. Anche qui disposta la sospensione della licenze, per 15 giorni, per la somministrazione di alcool e cibo e per il gioco. Una decisione motivata dal fatto che il locale, secondo quanto emerso nelle relazioni dei militari del comando provinciale dell’Arma, era diventato un covo di persone con precedenti penali, in particolare per spaccio di droga.

Trovata cocaina nel locale

Di recente, gli stessi carabinieri hanno arrestato all’interno del bar un uomo, sottoposto alla misura dell’obbligo di soggiorno, perché trovato in possesso di cocaina ed hashish. Nella stesso controllo, è stato sorpreso un altro uomo, in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, poi segnalato alla Prefettura.