Un uomo denunciato

I finanzieri del Gruppo di Caltanissetta sono intervenuti all’interno di una palestra del capoluogo nisseno che, malgrado i divieti imposti, era aperta al pubblico, trovandovi un cliente intento a svolgere attività sportiva, assieme al titolare.

Chiusa una palestra e sanzionati titolare e clienti

Le Fiamme Gialle hanno pertanto contestato ad entrambi, per i diversi profili, un verbale di accertamento che prevede una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro. Il responsabile della palestra è stato inoltre segnalato al Prefetto di Caltanissetta per l’adozione del provvedimento di competenza in ordine alla sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni.

Controlli anche nei ristori alle imprese

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta hanno intensificato i controlli nei confronti delle aziende e dei professionisti che hanno beneficiato dell’erogazione di finanziamenti garantiti dallo Stato e previsti come misura di sostegno per le imprese che hanno subito delle perdite a causa dell’emergenza sanitaria in atto. E’ stato individuato un imprenditore che ha fatto indebito ricorso al Fondo di Garanzia, avendo destinato parte dei 25 mila euro ricevuti non alle finalità previste ma utilizzandoli per altri scopi, anche a favore di un’altra ditta di cui è titolare e che non è stata interessata dalle medesime restrizioni imposte all’azienda per la quale è stato richiesto e ottenuto il finanziamento.

Un imprenditore denunciato

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di malversazione a danno dello Stato. In detto contesto, la Guardia di Finanza di Caltanissetta continuerà, nel quadro delle direttive emanate dell’Autorità di Vertice del Corpo e sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti a livello centrale finalizzati allo scambio di dati ed informazioni, ad intensificare la propria azione di controllo a contrasto di tutti gli illeciti correlati con l’emergenza sanitaria in atto.