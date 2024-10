Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno intensificato le attività di controllo nel settore del gioco d’azzardo e del lavoro nero, nell’ambito di un piano nazionale promosso dal Comando Generale del Corpo. L’obiettivo principale di queste operazioni è la tutela del gettito erariale e la protezione dei consumatori, contrastando le attività illegali che danneggiano il mercato legale e mettono a rischio i cittadini. Le ispezioni si sono concentrate su esercizi commerciali che operano nel settore delle scommesse e della ristorazione, basandosi su un’attenta analisi del territorio e sull’incrocio di dati provenienti dalle banche dati dedicate alla raccolta delle scommesse a livello nazionale. Questa strategia ha permesso di individuare le situazioni potenzialmente più dannose per il pubblico e di intervenire con tempestività.

Scoperto centro scommesse illegale a Mussomeli

A Mussomeli, la Tenenza della Guardia di Finanza ha individuato un centro scommesse che operava illegalmente. All’interno dell’esercizio, i militari hanno scoperto numerosi computer collegati a siti di bookmakers esteri privi delle necessarie autorizzazioni per operare in Italia. Questa pratica illecita consentiva la raccolta abusiva di scommesse, sottraendo risorse al mercato regolamentato e mettendo a rischio i giocatori. Le irregolarità riscontrate sono state segnalate alle autorità competenti per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. L’attività illegale di raccolta scommesse rappresenta un grave danno per l’erario e alimenta il circuito del gioco d’azzardo illegale, esponendo i consumatori a rischi significativi.

Lavoro nero in un bar di Caltanissetta: due lavoratori irregolari

Nel corso di un’altra operazione, il Gruppo di Caltanissetta ha scoperto due lavoratori “in nero” impiegati in un bar. Ai titolari dell’esercizio sono state applicate sanzioni che possono raggiungere i 20.000 euro. La situazione è stata segnalata all’Ispettorato del Lavoro, che ha disposto la sospensione temporanea dell’attività del bar. Questo provvedimento si è reso necessario in quanto la percentuale di lavoratori irregolari superava il 50% dell’organico complessivo, una condizione che la legge prevede come causa di sospensione. Il lavoro nero rappresenta un fenomeno diffuso che danneggia l’erario, le imprese che operano nella legalità e i lavoratori stessi, privati delle tutele previste dalla legge.

