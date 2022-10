A GELA

Nell’ambito dell’intensificazione dell’azione di prevenzione dei reati decisi dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Chiara Armenia, continuano senza sosta i controlli svolti dai carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, supportati dall’elicottero del 9° Nucleo Elicotteri CC di Palermo e dai militari della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Mobile CC “Sicilia”, da alcuni giorni a Gela per rafforzare il dispositivo di controllo del territorio.

I controlli

In particolare nel corso di un’ottantina di posti di controllo sono stati verificati 321 automezzi, elevate 52 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 8 carte di circolazione, identificate 659 persone.

Sono state eseguite inoltre 48 perquisizioni personali e 3 domiciliari, al termine delle quali sono stati rinvenuti 2 coltelli di genere vietato, 3 grammi di hashish e 4 di marijuana.

Infine, al termine degli accertamenti, sono stati segnalati alla Prefettura 3 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti, e all’Autorità Giudiziaria 2 persone per guida senza patente, 2 persone per porto illegale di coltello e 1 persona per guida in stato di ebrezza alcolica.

Un arresto per spaccio

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un 45enne di Gela, in provincia di Caltanissetta. I poliziotti, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno sequestrato 475 grammi di hashish, 43 grammi di marijuana, 0,40 grammi di cocaina e una carabina ad aria compressa, oltre alla somma in contanti di 960 euro. Trovati anche un bilancino di precisione e sacchetti in plastica per il confezionamento delle dosi. L’indagato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Gela.

Indagini su incendi dolosi

La polizia indaga su due incendi dolosi avvenuti a Gela a poco tempo di distanza l’uno dall’altro. Il primo, intorno alle 4, è accaduto in piazza Umberto I, dove è stata data alle fiamme una Mercedes E220 di proprietà di Nunzio Cafà, ex consigliere comunale e rappresentante di carni e salumi per una società. Il secondo, un’ora dopo, ha riguardato l’incendio della saracinesca di un negozio. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco.