Sono 21 le persone denunciate dalla polizia alla Procura di Caltanissetta tra i partecipanti individuati al rave party organizzato la notte tra sabato e domenica scorsa nelle campagne Nissene in violazione delle norme anti Covid.

Giovani fra 20 e 30 anni

Sono prevalentemente di età compresa tra 20 e 30 anni, oltre a un 40enne e a un 50enne, provenienti da diverse parti della Sicilia. Sono indagati per invasione di terreni oltre che ad essere stati sanzionati amministrativamente per violazione delle misure di contenimento dell’epidemia. Tra i denunciati l’organizzatore dell’evento: un 26enne in passato già denunciato per altri reati e sottoposto alla misura dell’avviso orale emesso dal Questore di Caltanissetta. Nella notte tra sabato e domenica scorsa equipaggi della polizia sono intervenuti in contrada Stretto Garibaldi, su segnalazioni di cittadini, e hanno scoperto che si stava svolgendo un rave party in un piazzale sterrato nel quale era stato allestiti un mini bar per la consumazione di bevande alcoliche e una postazione con mixer e casse sonore. Durante un’ispezione dei luoghi, ripetuta anche ieri mattina, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato sostanze stupefacenti abbandonate a terra nella fuga: trentatré pasticche di ecstasy, diverse dosi di marijuana e di hashish. Sono in corso indagini per identificare altri partecipanti all’evento.

I residenti della zona hanno chiamato il numero di emergenza

A contattare il numero di emergenza sono stati alcuni residenti di una contrada della campagna nissena che hanno sentito musica ad alto volume. Era stato allestito anche un palco e un’area dove venivano distribuiti alcolici. Consolle e amplificatori erano stati collegati a gruppi elettrogeni.

Fuggi fuggi all’arrivo della Polizia

Alla vista della polizia si è verificato il fuggi fuggi generale, ma diverse persone sono state bloccate e identificate dagli agenti. Pare che sia stata sequestrata anche ecstasy, hashish e marijuana. Per organizzatori e partecipanti si profilano diverse violazioni di legge, tra cui l’invasione di terreni, reato che prevede la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro. Diverse le persone già denunciate.

Qualche settimana fa un altro rave party all’Arenella a Palermo

Lo scorso 3 aprile, i carabinieri del nucleo radiomobile e delle stazioni Palermo Resuttana Colli e Crispi hanno bloccato una festa nei pressi della spiaggia nella discoteca il Moro chiusa chiusa dal 2018, nel complesso dell’ex chimica Arenella. Il rave party era stato organizzato con un tam tam sui social.

All’arrivo delle pattuglie è iniziato il fuggi fuggi, un centinaio i ragazzi presenti che hanno tentato di dileguarsi tra i padiglioni. I militari sono riusciti ad identificare e sottoporre a controllo 7 giovani, studenti universitari, che sono stati sanzionati per complessivi 2800 euro, ai sensi della normativa anti-pandemica.