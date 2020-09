Sei casi di positivi al covid19 nel seminario vescovile di Caltanissetta. La notizia è stata confermata dalla direzione strategica dell’Asp. “Il focolaio è stato immediatamente contenuto – ha detto il direttore sanitario dell’Asp Marcella Santino – e sono stati posti in isolamento obbligatorio tutti gli ospiti del seminario. Si sta procedendo alla verifica dei contatti di tutti i positivi. Sono già stati sanificati i locali e abbiamo sottoposto a tampone 60 persone. Dei 6 positivi solo 2 sono sintomatici con scarsa sintomatologia per cui si trovano in isolamento domiciliare. Grande collaborazione da parte del vescovo Mario Russotto e tale sinergia ha consentito di tenere immediatamente sotto controllo la situazione che è sotto monitoraggio continuo”.

Intanto è arrivata nella serata di ieri la conferma del secondo caso positivo alla scuola Maria Adelaide in corso Calatafimi a Palermo e da oggi per gli alunni delle scuole medie iniziano le lezioni a distanza.

L’allarme è scattato dopo che un secondo alunno delle medie anche lui asintomatico come il primo ma di una classe diversa, è risultato positivo al tampone.

“Date le difficoltà organizzative legate allo stato di isolamento domiciliare obbligatorio di un cospicuo gruppo di docenti della scuola secondaria di primo grado, – si legge in una nota della dirigente Angela Randazzo – e nell’impossibilità di gestire, anche in modalità mista, le attività didattiche programmate, a partire da domani, per un periodo di due settimane, da lunedì 28 settembre 2020 a sabato 10 ottobre 2020, e comunque per il tempo strettamente necessario, si procederà con l’attivazione della didattica integrata a distanza per tutte le classi della scuola secondaria di I grado.

I docenti e gli educatori si collegheranno con gli alunni tramite la piattaforma Google Meet, secondo il calendario delle lezioni che sarà a breve condiviso. I coordinatori di classe sono invitati a contattare i rappresentanti dei genitori ed informarli nel dettaglio circa le modalità di didattica che si attueranno in questo periodo di sospensione delle attività in presenza e ad inviare il link necessario ad accedere alla piattaforma”.