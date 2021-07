l'appello del sindaco

Contagi da Covid19 in aumento a Gela, nel Nisseno

La cittadina a un passo dalla zona rossa

Lo conferma il sindaco, il suo appello

Contagio da Covid19 in Sicilia, anche se è stata scongiurata la zona gialla per almeno un’altra settimana, ci avviciniamo verso un’altra città zona rossa nell’Isola.

Gela a un passo dalla zona rossa, l’appello del sindaco

La cittadina di Gela, nel Nisseno, è ad un passo dalla zona rossa.

Lo annuncia su facebook il sindaco Lucio Greco.

Scrive il sindaco nel suo post: “È arrivata poche ore fa la lapidaria comunicazione dell’ASP che afferma quello che si temeva da giorni, da quando, cioè, i numeri della curva epidemiologica da Covid-19 hanno ricominciato a correre.

Il mio pensiero è rivolto, principalmente, alle attività commerciali che, dopo un inverno pesantissimo di chiusure e sacrifici, hanno fatto tanto per rialzarsi, confidando nella bella stagione. Purtroppo, le regole sono chiare e i numeri sono incontrovertibili.

Corriamo tutti insieme ai ripari prima che sia troppo tardi”.

Diventeranno quattro le zone rosse in Sicilia

Musumeci dovrebbe dichiarare Gela zona rossa questa sera. Così, le zone rosse in Sicilia diventeranno quattro: oltre a Gela infatti, sono già in zona rossa Mazzarino e Riesi (in provincia di Caltanissetta) e Piazza Armerina (in provincia di Enna).

A Mazzarino le misure restrittive, introdotte il 3 luglio e che erano in scadenza ieri, sono state prorogate fino al 21 luglio. A Riesi, invece, entrano in vigore oggi e termineranno il 21 luglio.

Intanto un uomo muore a causa della variante delta a Marsala

Prima vittima per “variante Delta” del Covid-19 a Marsala (Trapani). A morire è stato un uomo di poco meno di 60 anni. A confermare che il paziente ricoverato all’ospedale “Paolo Borsellino” è deceduto per questa causa è stato l’esito del tampone specifico elaborato a Palermo.

La vittima, un marsalese con qualche lieve patologia, aveva fatto una sola dose di vaccino. Così come una sola dose di vaccino hanno fatto gli altri due pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva all’ospedale di Marsala, intubati ed entrambi in gravissime condizioni. Anche per loro si farà il tampone specifico per la variante indiana. Anche loro sono persone di mezza età.