Due moderne carrozzine ad autospinta, sono state donate dal Centro ortopedico Aliotta di Gela, consentiranno da oggi ai visitatori con disabilità motorie di visitare il Parco archeologico di Gela, cittadina del Nisseno. “La bellezza – dice l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, Elvira Amata – rappresenta il miglior antidoto contro la sofferenza e uno strumento di integrazione e partecipazione. È importante che il nostro patrimonio artistico e culturale sia accogliente e che tutti possano fruirne”.

L’impegno della Regione

La Regione è impegnata sul fronte dell’ammodernamento e dell’adeguamento progressivo delle proprie strutture ma il ruolo dei privati, a fianco dell’ente pubblico, è molto importante perché contribuisce a rendere più funzionali le strutture e rafforza il sentimento di collaborazione e di rispetto per i beni pubblici che è alla base di un sano rapporto con le comunità territoriali”. “Lavoriamo per alleviare la sofferenza del corpo e contribuiamo affinché venga alleggerita anche quella dell’anima”, commenta Alessandro Guarnera, amministratore delegato del Centro ortopedico Aliotta, che è già stato promotore di analoghe iniziative, anche in altri luoghi della Sicilia, al fine di favorire la piena accessibilità dei luoghi della cultura ai soggetti con disabilità.

Bruno Vespa visita l’Oratorio di San Lorenzo

Un visitatore d’eccezione si è presentato all’Oratorio di San Lorenzo di Palermo: Bruno Vespa accompagnato dalla moglie Augusta Iannini. Il giornalista, che in questi giorni si trova in città, è rimasto affascinato dalla incomparabile bellezza degli stucchi di Giacomo Serpotta, ma anche dalla Natività dell’artista internazionale Vanessa Beecroft esposta in oratorio.

La visita guidata

Bruno Vespa e la moglie sono arrivati in oratorio da soli, da semplici turisti, partecipando ad una visita guidata condotta proprio da una delle guide dell’oratorio, che è gestito dall’Associazione Amici dei Musei Siciliani. “Mi è stato riferito dalle nostre guide – racconta Bernardo Tortorici, presidente dell’associazione – che Bruno Vespa ha scattato molte foto e posto diverse domande. E’ entrato pagando il biglietto previsto e dopo aver aspettato che uscisse una numerosa comitiva. Le nostre guide sono rimaste entusiaste dell’incontro, lui e la moglie sono stati estremamente gentili con loro. Aveva sentito parlare dell’oratorio e ha voluto visitarlo, in questi giorni i turisti sono tantissimi. Ma certo, accogliere una celebrità, è sempre un po’ emozionante”.