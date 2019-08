Intervento della polizia stradale

Incidente stradale sulla statale 189, in territorio di Campofranco in provincia di Caltanissetta. Un’intera famiglia, nonostante un drammatico impatto come dimostrano le drammatiche foto pubblicate sul Fattonisseno, è rimasti leggermente feriti e vivi per puro miracolo.

A bordo della vettura c’era il marito, moglie e i loro due figlioletti tutti in residenti in provincia di Agrigento.

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i carabinieri.

La Lancia Y, su cui viaggiava la famiglia, dopo essere uscita fuori strada, ed è finita sul guard rail.

Ad avere la peggio uno dei figli, a cui sono stati applicati diversi punti di sutura. Non è grave. Per la coppia e l’altro bambino lievi traumi.