La sostanza è stata prelevata da un detenuto che è stato arrestato

Agenti di polizia penitenziaria hanno sequestrato della droga nel carcere di Caltanissetta. Si tratta di 250 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina.

Depositata vicino a un bagno della sala d’attesa dei colloqui, la sostanza stupefacente è stata prelevata da un detenuto lavorante, che è stato arrestato, che sarebbe stato incaricato dai committenti di smistarla.

“Grande soddisfazione esprime” il segretario nazionale Francesco Davide Scaduto che “esprime gratitudine per l’intero reparto di polizia penitenziaria che con poche risorse disponibili cerca di ottenere sempre grandi risultati di legalità nella gestione del penitenziario nisseno”.

Pochi giorni fa operazione antidroga al carcere Pagliarelli a Palermo

Pochi giorni fa operazione antidroga della polizia penitenziaria del reparto “Antonio Lo Russo” di Pagliarelli di Palermo coordinata del dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo. Nella cella di un detenuto, nascosti in una intercapedine del water, sono stati trovati 131 grammi di hashish.

Insieme a quattro ovuli sono stati trovati decine di pacchetti di sigarette per un valore di circa 300 euro. È possibile che le sigarette siano state utilizzate per pagare le dosi di droga cedute ai detenuti. I controlli in cella sono scattati dopo che il detenuto aveva usufruito di tre giorni di permesso. Sono in corso indagini per individuare i clienti del recluso spacciatore.

A fine 2021, droga in carcere e rinvio a giudizio per 9 a Siracusa

A fine 2021, il gup del Tribunale di Siracusa ha disposto il rinvio a giudizio per 9 persone coinvolte nell’inchiesta, coordinata dalla Guardia di finanza, sull’introduzione illecita di droga nel carcere di Siracusa. La prima udienza si terrà l’11 novembre del 2022.

Gli imputati sono Sebastiano Troia, uno dei più noti penalisti del Foro di Siracusa, (difeso dagli avvocati Puccio Forestiere, Fabiola Fuccio, e Luca Ruaro), Rosa Chiari, Federica e Martina Capodieci, Alex Cappuccio (difesi dall’avvocato Matilde Lipari), Marcello Bianca, Giuseppe Serino (difeso dall’avvocato Salvatore Leotta), Dalila Spicuglia (assistita dall’avvocato Junio Celesti).