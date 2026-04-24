Schifani: "Una scelta di semplificazione amministrativa"

La gestione degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi passa direttamente ai territori. I sindaci dei Comuni interessati sono stati nominati soggetti attuatori delle opere previste nel primo piano di interventi elaborato dalla Regione Siciliana e successivamente approvato dalla Protezione civile nazionale.

Le nomine arrivano con decreto del presidente della Regione Renato Schifani, che opera come commissario delegato per l’emergenza causata dal maltempo dello scorso gennaio. La decisione nasce su proposta della struttura operativa incaricata dell’attuazione del piano.

Contestualmente alle nomine, la Regione ha disposto anche il finanziamento dei singoli interventi, dando così un impulso concreto alla fase operativa della ricostruzione.

La strategia della semplificazione amministrativa

La scelta punta a ridurre i tempi e a rendere più efficace l’azione sul territorio. Lo spiega lo stesso presidente della Regione: “Fin dal primo giorno dell’emergenza – dichiara il presidente Renato Schifani – ci siamo impegnati ad avviare la ricostruzione nel più breve tempo possibile. Per questo, abbiamo preso delle scelte di semplificazione mettendo in pratica il principio del decentramento amministrativo che, grazie alla vicinanza dei sindaci ai territori, permetterà interventi più veloci e mirati”.

Il modello adottato si basa quindi sul decentramento amministrativo, con l’obiettivo di sfruttare la conoscenza diretta delle criticità locali da parte delle amministrazioni comunali.

Interventi su reti idriche e casi specifici

Per quanto riguarda le opere sulle reti idriche, la Regione ha individuato come soggetti attuatori anche gli enti competenti, in alcuni casi diversi dai Comuni, per garantire una gestione tecnica adeguata.

Situazione particolare a Niscemi, dove il sindaco era già stato nominato, con un precedente provvedimento, soggetto attuatore degli interventi destinati ai cittadini che hanno subito danni a causa della frana. Una continuità amministrativa che ora si estende anche alle opere infrastrutturali.

La nomina dei sindaci segna un passaggio decisivo: dalla pianificazione alla realizzazione concreta degli interventi. Dopo l’approvazione del piano da parte della Protezione civile nazionale, la Regione accelera ora sull’esecuzione, puntando su una governance più snella e territoriale.

L’obiettivo resta chiaro: ricostruire in tempi rapidi, ridurre i disagi per le comunità colpite e garantire infrastrutture più resilienti di fronte agli eventi meteorologici estremi.