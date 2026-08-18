Nel quartiere Sant'Ippolito

Una discussione in famiglia, poi la coltellata.

È accaduto a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove un ragazzo di sedici anni è rimasto ferito al culmine di una lite.

Dov’è successo

L’episodio si è verificato nel quartiere Sant’Ippolito.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale “Vittorio Emanuele” per gli accertamenti del caso.

Altro fatto di cronaca a Messina

Un secondo episodio si è registrato nel Messinese.

Un uomo di 31 anni, indicato con le iniziali V.B., è stato ferito ieri sera da due colpi di pistola mentre rientrava a casa nel villaggio di Zafferia.

La dinamica dell’agguato

Secondo la ricostruzione, l’uomo percorreva la via comunale in sella a una bicicletta. All’improvviso gli spari.

Contro di lui sarebbero stati esplosi almeno sette colpi. Due lo hanno raggiunto alla schiena.

Il ricovero al Policlinico

Il trentunenne è stato trasportato al Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato e sottoposto a un delicato intervento.

Le indagini nel Messinese

Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati negli accertamenti per l’intera notte.

I militari hanno sentito diverse persone e avviato la ricerca dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era già noto alle forze dell’ordine.