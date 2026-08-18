Una discussione in famiglia, poi la coltellata.

È accaduto a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove un ragazzo di sedici anni è rimasto ferito al culmine di una lite.

Dov’è successo

L’episodio si è verificato nel quartiere Sant’Ippolito.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale “Vittorio Emanuele” per gli accertamenti del caso.

Altro fatto di cronaca a Messina

Un secondo episodio si è registrato nel Messinese.

Un uomo di 31 anni, indicato con le iniziali V.B., è stato ferito ieri sera da due colpi di pistola mentre rientrava a casa nel villaggio di Zafferia.

La dinamica dell’agguato

Secondo la ricostruzione, l’uomo percorreva la via comunale in sella a una bicicletta. All’improvviso gli spari.

Contro di lui sarebbero stati esplosi almeno sette colpi. Due lo hanno raggiunto alla schiena.

Il ricovero al Policlinico

Il trentunenne è stato trasportato al Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato e sottoposto a un delicato intervento.

Le indagini nel Messinese

Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati negli accertamenti per l’intera notte.

I militari hanno sentito diverse persone e avviato la ricerca dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era già noto alle forze dell’ordine.
Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti preferite
su Google
AGGIUNGI