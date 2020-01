Drammatico incidente lungo la statale 115 fra Gela e Vittoria. Nello scontro fra un furgone e una Fiat 600 sono rimasti feriti in tre, almeno uno dei quali in modo grave.

L’incidente è avvenuto poco distante da Gela ed è difficile, al momento, ricostruirne la dinamica. Certamente sia l’auto che il furgono sono finiti fuoristrada l’uno accanto all’altro. I due mezzi hanno anche coinvolto un terzo veicolo che sembra sopraggiungesse nell’opposto senso di marcia

Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat 600, G.C. di ben 86 anni, che è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per la gravità delle ferite riportate.

L’uomo avrebbe riportato trauma cranico e varie ferite alle braccia ed alle gambe oltre a diverse sospette fratture.

Altre due persone sono rimaste ferita in maniera meno grave e sono state trasportate in ambulanza via terra all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela dopo essere state soccorse dal personale del 118.

Sul posto una volante di polizia e l’infortunistica arrivata poco dopo.

(foto e video Franco Assenza)