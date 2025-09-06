I carabinieri del reparto territoriale di Gela hanno arrestato una donna di 24 anni trovata in possesso di un ingente quantitativo di droga e di munizionamento. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità predisposte dal Comando Provinciale di Caltanissetta, con particolare attenzione alle aree più sensibili del territorio.

Nel corso di una perquisizione in auto e a casa, i militari hanno sequestrato: un chilo di cocaina suddiviso in 5 buste; 1,13 grammi di marijuana; 1.775 euro in contanti, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione intrisi di sostanza stupefacente.

Durante i controlli sono state inoltre trovate, nascoste nella mansarda, 105 cartucce calibro 9×21 e 23 cartucce calibro 7,65. Per questo motivo la donna è stata anche denunciata per detenzione abusiva di munizionamento. Su disposizione della procura di Gela, la 24enne è stata condotta nella Casa Circondariale Femminile di Agrigento.

Il gip di Gela ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti