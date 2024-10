L’opera “I Carusi”, realizzata dall’artista Giulio Rosk e inaugurata ufficialmente lo scorso 16 settembre, si è classificata al diciassettesimo posto tra i murales più apprezzati al mondo selezionati per il mese di settembre dalla piattaforma Street Art Cities. Questo riconoscimento internazionale conferma il valore del progetto commissionato da SICILBANCA, attraverso la sua istituzione culturale Fondazione Sicana, nell’ottica di valorizzare e raccontare il territorio di Serradifalco.

Un omaggio alla memoria dei giovani minatori

Il murale, completato il 30 agosto su una parete privata di via Alessandro Manzoni, non è solo un’opera d’arte di grande impatto visivo, ma un’importante testimonianza del sacrificio dei giovani lavoratori nelle miniere di zolfo siciliane. L’obiettivo dell’intervento artistico è infatti quello di creare un senso di comunità attraverso l’arte pubblica, connettendo il passato al presente e rendendo omaggio a una parte significativa della memoria collettiva di Serradifalco.

Il commento di SICILBANCA e Fondazione Sicana

«Siamo felici che l’opera “I Carusi” sia stata tra le più apprezzate a livello internazionale. – dichiara Giuseppe Di Forti, Presidente di SICILBANCA e Fondazione Sicana – Questo risultato non solo conferma l’impegno costante di SICILBANCA nel sostenere e valorizzare il territorio attraverso la sua istituzione culturale, ma dona anche prestigio a Serradifalco. Il nostro approccio umano, etico e trasparente trova espressione concreta in iniziative di marketing territoriale come questa, che uniscono arte e storia per raccontare le comunità».

Le parole dell’artista Giulio Rosk

Anche l’artista Giulio Rosk ha voluto sottolineare l’importanza del riconoscimento per la comunità locale. «Sapere che “I Carusi” è stato tra i più votati è un grande onore. Quest’opera dà voce alla comunità di Serradifalco e alla sua memoria storica: attraverso l’arte, possiamo raccontare tutte quelle storie, esperienze e sentimenti che non devono essere dimenticati».

Street Art Cities: una vetrina per l’arte urbana globale

La piattaforma Street Art Cities, attiva a livello globale, mappa e promuove l’arte urbana, selezionando mensilmente murales da tutto il mondo. Si tratta di un’importante vetrina per artisti e opere di street art che hanno un impatto significativo sulla cultura e la società, contribuendo al dialogo tra le comunità.

Like this: Like Loading...