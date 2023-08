Gli interventi hanno interessato il recupero e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture stradali e degli impianti esistenti, la riqualificazione globale dell’area Nord dell’ex vecchia zona artigianale industriale. È stata, inoltre, ricostruita la sovrastruttura stradale, rifatti i marciapiedi, ammodernati gli impianti di illuminazione con lampioni solari e lampade a led, installata la rete a fibre ottiche, sono stati effettuati interventi sulla rete fognaria e rifatta la segnaletica stradale.

“I lavori – dice Tamajo – hanno permesso di recuperare una zona industriale al servizio degli imprenditori del territorio. Mettere le aziende nelle migliori condizioni per lavorare significa dare un sostegno concreto al tessuto economico e sociale della Sicilia”.

Il bonus energia alla Sicilia

“Grazie all’approvazione della Commissione europea, tutte le 3.484 imprese che hanno presentato istanza per il Bonus energia Sicilia riceveranno il sostegno previsto dal bando”, dice Edy Tamajo, commentando il via libera che la Commissione Ue ha dato al regime di aiuti di Stato da 150 milioni di euro per sostenere le imprese dell’Isola messe in difficoltà dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Si tratta del bando pubblicato dall’assessorato regionale alle Attività produttive lo scorso 31 dicembre, già finanziato con risorse del Poc 2014-2020 e ora anche del Fesr 2014-2020, e destinato alle aziende attive in Sicilia in tutti i settori (eccetto agricoltura primaria, pesca e settore bancario) per compensare l’aumento dei costi di gas ed elettricità nel 2022.

“Il Bonus energia Sicilia è stato fortemente voluto dal mio governo – sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani –. Adesso l’approvazione da parte della Commissione europea consente di fornire questo sostegno alle imprese messe in ginocchio dal caro bollette del 2022, aiutandole così a superare le difficoltà finanziarie determinate dalle conseguenze del conflitto ucraino. È un risultato importante poter riuscire a soddisfare tutte le richieste presentate dalle aziende, senza lasciare fuori nessuno”.