Si tratta di Prima Tv.it

Il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, ha presentato una querela per diffamazione nei confronti di Enzo Guidotto e di Angelo Di Natale, direttore responsabile della testata online LaPrimaTv.it.

La querela fa riferimento a due interviste rilasciate da Enzo Guidotto, ex consulente della commissione antimafia, e pubblicate sul canale youtube della testata riguardanti il caso Montante, l’ex presidente di Sicindustria arrestato con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.

Nelle interviste, rilasciate in seguito alla puntata della trasmissione televisiva “Report” intitolata “L’Apostolo dell’ antimafia”, Guidotto avrebbe espresso opinioni ritenute “false e diffamatorie – dichiara l’avvocato Enza Rando, vicepresidente nazionale di Libera e responsabile dell’ufficio legale – che ledono la dignità e la storia dell’associazione e del suo presidente”.