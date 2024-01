Sull’autostrada A19 Palermo-Catania il traffico è provvisoriamente bloccato sulla carreggiata in direzione Catania per un incidente avvenuto al km 114, all’interno della galleria San Nicola, tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità. Nello scontro, che ha visti coinvolti quattro mezzi, cinque persone sono rimaste ferite.

Ancora incidenti sulla Palermo-Catania

Qualche giorno fa c’era stato un altro incidente, secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Buonfornello, che è intervenuta sul posto, sarebbero rimaste coinvolte tre auto. Ci sarebbero feriti ma non si conoscono le loro condizioni. Il traffico in questo momento è bloccato in quel tratto in direzione Palermo.

L’incidente in viale Regione

Un incidente in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Trabucco, ha causato disagi al traffico. A scontrarsi una minicar e un’auto. Nessuna conseguenza per i coinvolti. La dinamica sulla quale indagano i vigili dell’Infortunistica stradale è ancora da ricostruire.

Diversi gli automobilisti che nell’ora di punta per andare al lavoro o per accompagnare i figli a scuola si sono ritrovati imbottigliati sia sulla carreggiata laterale di viale Regione, all’altezza del Cervello, sia nelle strade di Cruillas. I due mezzi sono stati comunque rimossi attorno alle 8.15 e la circolazione veicolare è tornata alla normalità.

L’incidente a Palermo

Incidente ad alta velocità poco, sempre qualche giorno fa, nel centro cittadino di Palermo con due feriti. Due auto si sono scontrate, fortunatamente senza alcuna grave conseguenza. I rispettivi conducenti però sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per accertamenti.

Dove è successo

Il luogo dell’incidente in via Libertà, all’incrocio don viale Lazio. I due mezzi procedevano in diverse direzioni e per cause in via di accertamento sono venuti a contatto. Ad intervenire la polizia municipale per i rilievi. Con loro anche due ambulanze del 1218 e un mezzo dei vigili del fuoco. I pompieri hanno messo tutto in sicurezza per evitare conseguenze alle auto e possibili combustioni. I due feriti non sono in pericolo di vita.

