Due i mezzi coinvolti all’incrocio tra via Libertà e viale Lazio

Incidente ad alta velocità poco prima dell’alba nel centro cittadino di Palermo con due feriti. Due auto si sono scontrate, fortunatamente senza alcuna grave conseguenza. I rispettivi conducenti però sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per accertamenti.

Dove è successo

E’ accaduto questa mattina intorno alle 4 in via Libertà, all’incrocio don viale Lazio. I due mezzi procedevano in diverse direzioni e per cause in via di accertamento sono venuti a contatto. Ad intervenire la polizia municipale per i rilievi. Con loro anche due ambulanze del 1218 e un mezzo dei vigili del fuoco. I pompieri hanno messo tutto in sicurezza per evitare conseguenze alle auto e possibili combustioni. I due feriti non sono in pericolo di vita.

Sabato notte incidente mortale

Purtroppo a Palermo nel week end scorso si è verificato un altro incidente, purtroppo mortale. Per un giovane di 23 anni, Gaetano Puccio, residente nel capoluogo non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo dopo che l’auto, una Fiat Punto, guidata da un carinese di 40 anni ha iniziato prima a zigzagare e poi si è ribaltata. E’ successo tutto intorno alle due in viale Regione Siciliana all’altezza di via Principe di Paternò dove c’è il supermercato Lidl. Nell’incidente, contrariamente alle prime notizie giunte nell’immediatezza del fatto, sarebbe rimasta coinvolta un’altra auto, una Fiat 16 guidata da un uomo di 55 anni. Dopo lo scontro la Fiat Punto si è ribaltata, cappottando più di una volta, ed ha terminato la propria corsa contro un palo dell’illuminazione.

Paura anche in provincia per una strada che frana

Un fine settimana da paura anche in altre strade della provincia, non è solo Palermo ad esesre stata interessata da incidenti. Incredibile quanto accaduto a Monreale dove la tragedia fortunatamente è stata solo sfiorata. Ha ceduto un tratto di strada e un’auto con a bordo madre e figlio ci è finita dentro. E’ successo in via Fontana del Lupo. Il manto stradale ha ceduto e un’auto è finita dentro la voragine che si è aperta.

A bordo c’era un ragazzo con la madre. La vettura dei due stava percorrendo la strada quando, improvvisamente, la sede stradale ha ceduto e la strada si è letteralmente aperta, facendo sprofondare il mezzo. Tanta la paura e parecchi i danni ma i due non hanno riportato conseguenze fisiche. È stato, invece, necessario l’intervento di una ditta di soccorso stradale per recuperare la vettura rimasta incastrata nella voragine che si era aperta.

