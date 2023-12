Strazio, dolore e tanta rabbia. “Non riesco a darmi pace. Cri, ma perché proprio tu? Un vita insieme!“. Si susseguono inesorabilmente i messaggi di cordoglio per il 23enne Gaetano Christian Puccio, vittima dell’incidente mortale di viale Regione Siciliana di ieri sera, a Palermo.

Poco prima della tragedia Christian aveva condiviso una sua foto sui social: “Cioè, mettere la storia fino a poche ore fa e poi sentire che sei morto – scrive un altro amico -. Io non ci sto capendo più niente di questa vita. Eri un ragazzo troppo simpatico, ancora mi ricordo come ridevi e scherzavi. Sentite condoglianze a tutta l’intera famiglia…che notizia brutta”. E ancora: “Christian vola più in alto che puoi e proteggi la tua famiglia da lassù, non ti dimenticheremo mai”. Il giovane era originario di Capaci, ma viveva a Palermo. Un’amica ha condiviso un video in cui canta con il ragazzo: sono felici e sorridenti, una delle ultime immagini prima della fine.

L’incidente mortale

L’incidente mortale nel capoluogo siciliano è avvenuto la scorsa notte. Per Puccio non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo dopo che l’auto, una Fiat Punto, guidata da un carinese di 40 anni ha iniziato prima a zigzagare e poi si è ribaltata.

E’ successo tutto intorno alle due in viale Regione Siciliana all’altezza di via Principe di Paternò dove c’è il supermercato Lidl.

Coinvolte due vetture

Nell’incidente, contrariamente alle prime notizie giunte nell’immediatezza del fatto, sarebbe rimasta coinvolta un’altra auto, una Fiat 16 guidata da un uomo di 55 anni.

Dopo lo scontro la Fiat Punto si è ribaltata, cappottando più di una volta, ed ha terminato la propria corsa contro un palo dell’illuminazione.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno costatato il decesso del giovane palermitano e trasportato il carinese all’ospedale Civico in codice rosso.

Le operazioni di soccorso

Per liberare il ferito sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dall’auto distrutta. Le indagini e i rilievi sono condotte dagli agenti della polizia municipale dell’infortunistica.

L’auto è stata sequestrata. Sono stati eseguiti gli esami alcolemici e tossicologici sui due automobilisti alla guida delle due vetture.

Paura anche in provincia per una strada che frana

Un fine settimana da paura anche in altre strade della provincia. Incredibile quanto accaduto a Monreale dove la tragedia fortunatamente è stata solo sfiorata. Ha ceduto un tratto di strada e un’auto con a bordo madre e figlio ci è finita dentro. E’ successo in via Fontana del Lupo. Il manto stradale ha ceduto e un’auto è finita dentro la voragine che si è aperta.

A bordo c’era un ragazzo con la madre. La vettura dei due stava percorrendo la strada quando, improvvisamente, la sede stradale ha ceduto e la strada si è letteralmente aperta, facendo sprofondare il mezzo. Tanta la paura e parecchi i danni ma i due non hanno riportato conseguenze fisiche. È stato, invece, necessario l’intervento di una ditta di soccorso stradale per recuperare la vettura rimasta incastrata nella voragine che si era aperta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per verbalizzare l’accaduto e rilevare i fatti.

Like this: Like Loading...